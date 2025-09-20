Bangkit (BKIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00011299$ 0.00011299 $ 0.00011299 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -0.81% Prisendring (7D) +4.68% Prisendring (7D) +4.68%

Bangkit (BKIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BKIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BKIT er $ 0.00011299, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BKIT endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og +4.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bangkit (BKIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.60K$ 40.60K $ 40.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.60K$ 40.60K $ 40.60K Opplagsforsyning 80.00B 80.00B 80.00B Total forsyning 80,000,000,000.0 80,000,000,000.0 80,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bangkit er $ 40.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BKIT er 80.00B, med en total tilgang på 80000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.60K.