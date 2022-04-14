Bangkit (BKIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bangkit (BKIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bangkit (BKIT) Informasjon Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity. Offisiell nettside: https://bangkit.meme/ Kjøp BKIT nå!

Bangkit (BKIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bangkit (BKIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.40K $ 38.40K $ 38.40K Total forsyning: $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B Sirkulerende forsyning: $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.40K $ 38.40K $ 38.40K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bangkit (BKIT) pris

Bangkit (BKIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bangkit (BKIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BKIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BKIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BKITs tokenomics, kan du utforske BKIT tokenets livepris!

