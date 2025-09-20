Balanced (BALN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.070107 $ 0.070107 $ 0.070107 24 timer lav $ 0.071879 $ 0.071879 $ 0.071879 24 timer høy 24 timer lav $ 0.070107$ 0.070107 $ 0.070107 24 timer høy $ 0.071879$ 0.071879 $ 0.071879 All Time High $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 Laveste pris $ 0.04903173$ 0.04903173 $ 0.04903173 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -2.00% Prisendring (7D) -5.81% Prisendring (7D) -5.81%

Balanced (BALN) sanntidsprisen er $0.070227. I løpet av de siste 24 timene har BALN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.070107 og et toppnivå på $ 0.071879, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BALN er $ 2.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.04903173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BALN endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -5.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Balanced (BALN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Opplagsforsyning 26.49M 26.49M 26.49M Total forsyning 26,486,829.38379149 26,486,829.38379149 26,486,829.38379149

Nåværende markedsverdi på Balanced er $ 1.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BALN er 26.49M, med en total tilgang på 26486829.38379149. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.86M.