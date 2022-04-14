Balanced (BALN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Balanced (BALN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Balanced (BALN) Informasjon BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced's extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Offisiell nettside: https://balanced.network/

Balanced (BALN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Balanced (BALN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Total forsyning: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M Sirkulerende forsyning: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M All-time high: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 All-Time Low: $ 0.04903173 $ 0.04903173 $ 0.04903173 Nåværende pris: $ 0.068963 $ 0.068963 $ 0.068963 Lær mer om Balanced (BALN) pris

Balanced (BALN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Balanced (BALN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BALN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BALN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BALNs tokenomics, kan du utforske BALN tokenets livepris!

