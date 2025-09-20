baibysitter (BAIBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00279086$ 0.00279086 $ 0.00279086 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.87% Prisendring (1D) -4.46% Prisendring (7D) -6.76% Prisendring (7D) -6.76%

baibysitter (BAIBY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAIBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAIBY er $ 0.00279086, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAIBY endret seg med +1.87% i løpet av den siste timen, -4.46% over 24 timer og -6.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

baibysitter (BAIBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.04K$ 113.04K $ 113.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 177.81K$ 177.81K $ 177.81K Opplagsforsyning 635.73M 635.73M 635.73M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på baibysitter er $ 113.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAIBY er 635.73M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.81K.