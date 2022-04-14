baibysitter (BAIBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i baibysitter (BAIBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

baibysitter (BAIBY) Informasjon bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network's security infrastructure.

baibysitter (BAIBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for baibysitter (BAIBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 107.30K $ 107.30K $ 107.30K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 635.73M $ 635.73M $ 635.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 168.78K $ 168.78K $ 168.78K All-time high: $ 0.00279086 $ 0.00279086 $ 0.00279086 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016878 $ 0.00016878 $ 0.00016878 Lær mer om baibysitter (BAIBY) pris

baibysitter (BAIBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak baibysitter (BAIBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAIBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAIBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAIBYs tokenomics, kan du utforske BAIBY tokenets livepris!

BAIBY prisforutsigelse Vil du vite hvor BAIBY kan være på vei? Vår BAIBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAIBY tokenets prisforutsigelse nå!

