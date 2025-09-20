BABA (BABA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007634 $ 0.00007634 $ 0.00007634 24 timer lav $ 0.00008019 $ 0.00008019 $ 0.00008019 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007634$ 0.00007634 $ 0.00007634 24 timer høy $ 0.00008019$ 0.00008019 $ 0.00008019 All Time High $ 0.01262577$ 0.01262577 $ 0.01262577 Laveste pris $ 0.00005167$ 0.00005167 $ 0.00005167 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -3.49% Prisendring (7D) +1.07% Prisendring (7D) +1.07%

BABA (BABA) sanntidsprisen er $0.00007697. I løpet av de siste 24 timene har BABA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007634 og et toppnivå på $ 0.00008019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABA er $ 0.01262577, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005167.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABA endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -3.49% over 24 timer og +1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BABA (BABA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,885,628.359151 999,885,628.359151 999,885,628.359151

Nåværende markedsverdi på BABA er $ 77.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABA er 999.89M, med en total tilgang på 999885628.359151. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.33K.