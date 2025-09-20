Dagens BABA livepris er 0.00007697 USD. Spor prisoppdateringer for BABA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BABA livepris er 0.00007697 USD. Spor prisoppdateringer for BABA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BABA

BABA Prisinformasjon

BABA teknisk dokument

BABA Offisiell nettside

BABA tokenomics

BABA Prisprognose

BABA Logo

BABA Pris (BABA)

Ikke oppført

1 BABA til USD livepris:

--
----
-3.00%1D
USD
BABA (BABA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:15:22 (UTC+8)

BABA (BABA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00007634
$ 0.00007634
24 timer lav
$ 0.00008019
$ 0.00008019
24 timer høy

$ 0.00007634
$ 0.00007634

$ 0.00008019
$ 0.00008019

$ 0.01262577
$ 0.01262577

$ 0.00005167
$ 0.00005167

-0.46%

-3.49%

+1.07%

+1.07%

BABA (BABA) sanntidsprisen er $0.00007697. I løpet av de siste 24 timene har BABA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007634 og et toppnivå på $ 0.00008019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABA er $ 0.01262577, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005167.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABA endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -3.49% over 24 timer og +1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BABA (BABA) Markedsinformasjon

$ 77.33K
$ 77.33K

--
--

$ 77.33K
$ 77.33K

999.89M
999.89M

999,885,628.359151
999,885,628.359151

Nåværende markedsverdi på BABA er $ 77.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABA er 999.89M, med en total tilgang på 999885628.359151. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.33K.

BABA (BABA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BABA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BABA til USD ble $ +0.0000242879.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BABA til USD ble $ +0.0000030414.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BABA til USD ble $ +0.000017013785377680226.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.49%
30 dager$ +0.0000242879+31.56%
60 dager$ +0.0000030414+3.95%
90 dager$ +0.000017013785377680226+28.38%

Hva er BABA (BABA)

BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.

BABA (BABA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BABA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BABA (BABA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BABA (BABA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BABA.

Sjekk BABAprisprognosen nå!

BABA til lokale valutaer

BABA (BABA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BABA (BABA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BABA (BABA)

Hvor mye er BABA (BABA) verdt i dag?
Live BABA prisen i USD er 0.00007697 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABA til USD er $ 0.00007697. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BABA?
Markedsverdien for BABA er $ 77.33K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABA?
Den sirkulerende forsyningen av BABA er 999.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABA ?
BABA oppnådde en ATH-pris på 0.01262577 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABA?
BABA så en ATL-pris på 0.00005167 USD.
Hva er handelsvolumet til BABA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABA er -- USD.
Vil BABA gå høyere i år?
BABA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:15:22 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.