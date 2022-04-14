BABA (BABA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BABA (BABA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BABA (BABA) Informasjon BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe. Offisiell nettside: https://www.babatoken.com/ Teknisk dokument: https://www.babatoken.com/docs/whitepaper-v1.pdf Kjøp BABA nå!

BABA (BABA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BABA (BABA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.18K $ 71.18K $ 71.18K Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.18K $ 71.18K $ 71.18K All-time high: $ 0.01262577 $ 0.01262577 $ 0.01262577 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BABA (BABA) pris

BABA (BABA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BABA (BABA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABAs tokenomics, kan du utforske BABA tokenets livepris!

BABA prisforutsigelse Vil du vite hvor BABA kan være på vei? Vår BABA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABA tokenets prisforutsigelse nå!

