Aviator (AVI) Informasjon Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token. Offisiell nettside: https://aviator.ac/ Teknisk dokument: https://www.aviator.ac/downloads/flightpaper.pdf Kjøp AVI nå!

Aviator (AVI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aviator (AVI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Total forsyning: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Sirkulerende forsyning: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M All-time high: $ 0.00741462 $ 0.00741462 $ 0.00741462 All-Time Low: $ 0.00003032 $ 0.00003032 $ 0.00003032 Nåværende pris: $ 0.00027813 $ 0.00027813 $ 0.00027813 Lær mer om Aviator (AVI) pris

Aviator (AVI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aviator (AVI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVIs tokenomics, kan du utforske AVI tokenets livepris!

AVI prisforutsigelse Vil du vite hvor AVI kan være på vei? Vår AVI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVI tokenets prisforutsigelse nå!

