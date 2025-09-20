Dagens Aviator livepris er 0.00031254 USD. Spor prisoppdateringer for AVI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aviator livepris er 0.00031254 USD. Spor prisoppdateringer for AVI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AVI

AVI Prisinformasjon

AVI teknisk dokument

AVI Offisiell nettside

AVI tokenomics

AVI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Aviator Logo

Aviator Pris (AVI)

Ikke oppført

1 AVI til USD livepris:

$0.00031256
$0.00031256$0.00031256
-3.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Aviator (AVI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:14:00 (UTC+8)

Aviator (AVI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00031242
$ 0.00031242$ 0.00031242
24 timer lav
$ 0.00032261
$ 0.00032261$ 0.00032261
24 timer høy

$ 0.00031242
$ 0.00031242$ 0.00031242

$ 0.00032261
$ 0.00032261$ 0.00032261

$ 0.00741462
$ 0.00741462$ 0.00741462

$ 0.00003032
$ 0.00003032$ 0.00003032

-0.00%

-3.10%

-14.67%

-14.67%

Aviator (AVI) sanntidsprisen er $0.00031254. I løpet av de siste 24 timene har AVI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00031242 og et toppnivå på $ 0.00032261, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVI er $ 0.00741462, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003032.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.10% over 24 timer og -14.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aviator (AVI) Markedsinformasjon

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

--
----

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

6.97B
6.97B 6.97B

9,243,042,234.996437
9,243,042,234.996437 9,243,042,234.996437

Nåværende markedsverdi på Aviator er $ 2.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVI er 6.97B, med en total tilgang på 9243042234.996437. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.89M.

Aviator (AVI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Aviator til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Aviator til USD ble $ -0.0000558048.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Aviator til USD ble $ -0.0001236109.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Aviator til USD ble $ +0.00011349970828945182.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.10%
30 dager$ -0.0000558048-17.85%
60 dager$ -0.0001236109-39.55%
90 dager$ +0.00011349970828945182+57.02%

Hva er Aviator (AVI)

Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Aviator (AVI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Aviator Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aviator (AVI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aviator (AVI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aviator.

Sjekk Aviatorprisprognosen nå!

AVI til lokale valutaer

Aviator (AVI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aviator (AVI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Aviator (AVI)

Hvor mye er Aviator (AVI) verdt i dag?
Live AVI prisen i USD er 0.00031254 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVI til USD er $ 0.00031254. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aviator?
Markedsverdien for AVI er $ 2.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVI?
Den sirkulerende forsyningen av AVI er 6.97B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVI ?
AVI oppnådde en ATH-pris på 0.00741462 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVI?
AVI så en ATL-pris på 0.00003032 USD.
Hva er handelsvolumet til AVI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVI er -- USD.
Vil AVI gå høyere i år?
AVI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:14:00 (UTC+8)

Aviator (AVI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.