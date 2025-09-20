Aviator (AVI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00031242 24 timer lav $ 0.00032261 24 timer høy All Time High $ 0.00741462 Laveste pris $ 0.00003032 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -3.10% Prisendring (7D) -14.67%

Aviator (AVI) sanntidsprisen er $0.00031254. I løpet av de siste 24 timene har AVI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00031242 og et toppnivå på $ 0.00032261, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVI er $ 0.00741462, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003032.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.10% over 24 timer og -14.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aviator (AVI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.18M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.89M Opplagsforsyning 6.97B Total forsyning 9,243,042,234.996437

Nåværende markedsverdi på Aviator er $ 2.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVI er 6.97B, med en total tilgang på 9243042234.996437. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.89M.