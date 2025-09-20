AVC (AVC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0003096 $ 0.0003096 $ 0.0003096 24 timer lav $ 0.00033077 $ 0.00033077 $ 0.00033077 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0003096$ 0.0003096 $ 0.0003096 24 timer høy $ 0.00033077$ 0.00033077 $ 0.00033077 All Time High $ 0.01045187$ 0.01045187 $ 0.01045187 Laveste pris $ 0.00024992$ 0.00024992 $ 0.00024992 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -2.49% Prisendring (7D) +1.45% Prisendring (7D) +1.45%

AVC (AVC) sanntidsprisen er $0.0003133. I løpet av de siste 24 timene har AVC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003096 og et toppnivå på $ 0.00033077, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVC er $ 0.01045187, mens den rekordlave prisen er $ 0.00024992.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVC endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og +1.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AVC (AVC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Opplagsforsyning 3.50B 3.50B 3.50B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AVC er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVC er 3.50B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.13M.