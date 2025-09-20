Autonomous Secure Dollar (USSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.989103 $ 0.989103 $ 0.989103 24 timer lav $ 0.996765 $ 0.996765 $ 0.996765 24 timer høy 24 timer lav $ 0.989103$ 0.989103 $ 0.989103 24 timer høy $ 0.996765$ 0.996765 $ 0.996765 All Time High $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 Laveste pris $ 0.645416$ 0.645416 $ 0.645416 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -0.41% Prisendring (7D) -0.41%

Autonomous Secure Dollar (USSD) sanntidsprisen er $0.995034. I løpet av de siste 24 timene har USSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.989103 og et toppnivå på $ 0.996765, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USSD er $ 1.092, mens den rekordlave prisen er $ 0.645416.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USSD endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -0.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autonomous Secure Dollar (USSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.53K$ 71.53K $ 71.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.53K$ 71.53K $ 71.53K Opplagsforsyning 71.93K 71.93K 71.93K Total forsyning 71,933.869846 71,933.869846 71,933.869846

Nåværende markedsverdi på Autonomous Secure Dollar er $ 71.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USSD er 71.93K, med en total tilgang på 71933.869846. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.53K.