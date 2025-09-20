Dagens Autonomous Secure Dollar livepris er 0.995034 USD. Spor prisoppdateringer for USSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Autonomous Secure Dollar livepris er 0.995034 USD. Spor prisoppdateringer for USSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.995034
$0.995034$0.995034
-0.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Autonomous Secure Dollar (USSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:14:10 (UTC+8)

Autonomous Secure Dollar (USSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.989103
$ 0.989103$ 0.989103
24 timer lav
$ 0.996765
$ 0.996765$ 0.996765
24 timer høy

$ 0.989103
$ 0.989103$ 0.989103

$ 0.996765
$ 0.996765$ 0.996765

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 0.645416
$ 0.645416$ 0.645416

+0.03%

-0.11%

-0.41%

-0.41%

Autonomous Secure Dollar (USSD) sanntidsprisen er $0.995034. I løpet av de siste 24 timene har USSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.989103 og et toppnivå på $ 0.996765, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USSD er $ 1.092, mens den rekordlave prisen er $ 0.645416.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USSD endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -0.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autonomous Secure Dollar (USSD) Markedsinformasjon

$ 71.53K
$ 71.53K$ 71.53K

--
----

$ 71.53K
$ 71.53K$ 71.53K

71.93K
71.93K 71.93K

71,933.869846
71,933.869846 71,933.869846

Nåværende markedsverdi på Autonomous Secure Dollar er $ 71.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USSD er 71.93K, med en total tilgang på 71933.869846. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.53K.

Autonomous Secure Dollar (USSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Autonomous Secure Dollar til USD ble $ -0.0011513719508886.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Autonomous Secure Dollar til USD ble $ -0.0045884997.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Autonomous Secure Dollar til USD ble $ -0.0041137690.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Autonomous Secure Dollar til USD ble $ +0.0005976323099603.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0011513719508886-0.11%
30 dager$ -0.0045884997-0.46%
60 dager$ -0.0041137690-0.41%
90 dager$ +0.0005976323099603+0.06%

Hva er Autonomous Secure Dollar (USSD)

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Autonomous Secure Dollar (USSD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Autonomous Secure Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Autonomous Secure Dollar (USSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Autonomous Secure Dollar (USSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Autonomous Secure Dollar.

Sjekk Autonomous Secure Dollarprisprognosen nå!

USSD til lokale valutaer

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Autonomous Secure Dollar (USSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Autonomous Secure Dollar (USSD)

Hvor mye er Autonomous Secure Dollar (USSD) verdt i dag?
Live USSD prisen i USD er 0.995034 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USSD til USD er $ 0.995034. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Autonomous Secure Dollar?
Markedsverdien for USSD er $ 71.53K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USSD?
Den sirkulerende forsyningen av USSD er 71.93K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSSD ?
USSD oppnådde en ATH-pris på 1.092 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USSD?
USSD så en ATL-pris på 0.645416 USD.
Hva er handelsvolumet til USSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USSD er -- USD.
Vil USSD gå høyere i år?
USSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:14:10 (UTC+8)

