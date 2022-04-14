Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Autonomous Secure Dollar (USSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Autonomous Secure Dollar (USSD) Informasjon USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Offisiell nettside: https://www.ussd.ai/ Teknisk dokument: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Kjøp USSD nå!

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Autonomous Secure Dollar (USSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.33K $ 71.33K $ 71.33K Total forsyning: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K Sirkulerende forsyning: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.33K $ 71.33K $ 71.33K All-time high: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 All-Time Low: $ 0.645416 $ 0.645416 $ 0.645416 Nåværende pris: $ 0.990535 $ 0.990535 $ 0.990535 Lær mer om Autonomous Secure Dollar (USSD) pris

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Autonomous Secure Dollar (USSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USSDs tokenomics, kan du utforske USSD tokenets livepris!

