AUSD (AUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999011 $ 0.999011 $ 0.999011 24 timer lav $ 0.999765 $ 0.999765 $ 0.999765 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999011$ 0.999011 $ 0.999011 24 timer høy $ 0.999765$ 0.999765 $ 0.999765 All Time High $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Laveste pris $ 0.950515$ 0.950515 $ 0.950515 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) -0.08% Prisendring (7D) -0.08%

AUSD (AUSD) sanntidsprisen er $0.999464. I løpet av de siste 24 timene har AUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999011 og et toppnivå på $ 0.999765, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUSD er $ 1.022, mens den rekordlave prisen er $ 0.950515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUSD endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AUSD (AUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 137.28M$ 137.28M $ 137.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 137.28M$ 137.28M $ 137.28M Opplagsforsyning 137.37M 137.37M 137.37M Total forsyning 137,366,573.0 137,366,573.0 137,366,573.0

Nåværende markedsverdi på AUSD er $ 137.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUSD er 137.37M, med en total tilgang på 137366573.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 137.28M.