AUSD (AUSD) Informasjon AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. Offisiell nettside: https://agora.finance/ Teknisk dokument: https://developer.agora.finance/ Kjøp AUSD nå!

AUSD (AUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AUSD (AUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 137.29M $ 137.29M $ 137.29M Total forsyning: $ 137.37M $ 137.37M $ 137.37M Sirkulerende forsyning: $ 137.37M $ 137.37M $ 137.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 137.29M $ 137.29M $ 137.29M All-time high: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 All-Time Low: $ 0.950515 $ 0.950515 $ 0.950515 Nåværende pris: $ 0.999573 $ 0.999573 $ 0.999573 Lær mer om AUSD (AUSD) pris

AUSD (AUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AUSD (AUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUSDs tokenomics, kan du utforske AUSD tokenets livepris!

AUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor AUSD kan være på vei? Vår AUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

