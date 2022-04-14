Audius (AUDIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Audius (AUDIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Audius (AUDIO) Informasjon AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius. Offisiell nettside: https://audius.co/ Kjøp AUDIO nå!

Audius (AUDIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Audius (AUDIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.46M $ 80.46M $ 80.46M Total forsyning: $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B Sirkulerende forsyning: $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.46M $ 80.46M $ 80.46M All-time high: $ 4.95 $ 4.95 $ 4.95 All-Time Low: $ 0.0437371 $ 0.0437371 $ 0.0437371 Nåværende pris: $ 0.059231 $ 0.059231 $ 0.059231 Lær mer om Audius (AUDIO) pris

Audius (AUDIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Audius (AUDIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUDIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUDIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUDIOs tokenomics, kan du utforske AUDIO tokenets livepris!

AUDIO prisforutsigelse Vil du vite hvor AUDIO kan være på vei? Vår AUDIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUDIO tokenets prisforutsigelse nå!

