Audius (AUDIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.061423 $ 0.061423 $ 0.061423 24 timer lav $ 0.063082 $ 0.063082 $ 0.063082 24 timer høy 24 timer lav $ 0.061423$ 0.061423 $ 0.061423 24 timer høy $ 0.063082$ 0.063082 $ 0.063082 All Time High $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Laveste pris $ 0.0437371$ 0.0437371 $ 0.0437371 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -2.55% Prisendring (7D) -3.20% Prisendring (7D) -3.20%

Audius (AUDIO) sanntidsprisen er $0.061469. I løpet av de siste 24 timene har AUDIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.061423 og et toppnivå på $ 0.063082, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUDIO er $ 4.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.0437371.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUDIO endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -2.55% over 24 timer og -3.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Audius (AUDIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.46M$ 83.46M $ 83.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.46M$ 83.46M $ 83.46M Opplagsforsyning 1.36B 1.36B 1.36B Total forsyning 1,357,682,032.359142 1,357,682,032.359142 1,357,682,032.359142

Nåværende markedsverdi på Audius er $ 83.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUDIO er 1.36B, med en total tilgang på 1357682032.359142. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.46M.