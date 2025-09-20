Dagens Audit livepris er 0.01403854 USD. Spor prisoppdateringer for AUDIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUDIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Audit livepris er 0.01403854 USD. Spor prisoppdateringer for AUDIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUDIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AUDIT

AUDIT Prisinformasjon

AUDIT teknisk dokument

AUDIT Offisiell nettside

AUDIT tokenomics

AUDIT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Audit Logo

Audit Pris (AUDIT)

Ikke oppført

1 AUDIT til USD livepris:

$0.01403854
$0.01403854$0.01403854
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Audit (AUDIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:13:38 (UTC+8)

Audit (AUDIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.082311
$ 0.082311$ 0.082311

$ 0.01227347
$ 0.01227347$ 0.01227347

--

--

-0.34%

-0.34%

Audit (AUDIT) sanntidsprisen er $0.01403854. I løpet av de siste 24 timene har AUDIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUDIT er $ 0.082311, mens den rekordlave prisen er $ 0.01227347.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUDIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Audit (AUDIT) Markedsinformasjon

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Audit er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUDIT er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.

Audit (AUDIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Audit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Audit til USD ble $ -0.0005758356.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Audit til USD ble $ -0.0034313785.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Audit til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0005758356-4.10%
60 dager$ -0.0034313785-24.44%
90 dager$ 0--

Hva er Audit (AUDIT)

AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Audit (AUDIT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Audit Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Audit (AUDIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Audit (AUDIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Audit.

Sjekk Auditprisprognosen nå!

AUDIT til lokale valutaer

Audit (AUDIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Audit (AUDIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AUDIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Audit (AUDIT)

Hvor mye er Audit (AUDIT) verdt i dag?
Live AUDIT prisen i USD er 0.01403854 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AUDIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AUDIT til USD er $ 0.01403854. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Audit?
Markedsverdien for AUDIT er $ 1.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AUDIT?
Den sirkulerende forsyningen av AUDIT er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAUDIT ?
AUDIT oppnådde en ATH-pris på 0.082311 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AUDIT?
AUDIT så en ATL-pris på 0.01227347 USD.
Hva er handelsvolumet til AUDIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AUDIT er -- USD.
Vil AUDIT gå høyere i år?
AUDIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AUDIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:13:38 (UTC+8)

Audit (AUDIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.