Audit (AUDIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.082311$ 0.082311 $ 0.082311 Laveste pris $ 0.01227347$ 0.01227347 $ 0.01227347 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.34% Prisendring (7D) -0.34%

Audit (AUDIT) sanntidsprisen er $0.01403854. I løpet av de siste 24 timene har AUDIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUDIT er $ 0.082311, mens den rekordlave prisen er $ 0.01227347.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUDIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Audit (AUDIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Audit er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUDIT er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.