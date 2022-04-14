Audit (AUDIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Audit (AUDIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Audit (AUDIT) Informasjon AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs. Offisiell nettside: https://www.auditone.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/myxikr4dx2wduwnh Kjøp AUDIT nå!

Audit (AUDIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Audit (AUDIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.32M Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.32M All-time high: $ 0.082311 All-Time Low: $ 0.01227347 Nåværende pris: $ 0.01315761 Lær mer om Audit (AUDIT) pris

Audit (AUDIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Audit (AUDIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUDIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUDIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUDITs tokenomics, kan du utforske AUDIT tokenets livepris!

AUDIT prisforutsigelse Vil du vite hvor AUDIT kan være på vei? Vår AUDIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUDIT tokenets prisforutsigelse nå!

