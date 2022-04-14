Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Atlantis AQUA Token (AQUA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Atlantis AQUA Token (AQUA) Informasjon

Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.

https://www.atlantisprotocol.so/

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Atlantis AQUA Token (AQUA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 158.98K
Total forsyning:
$ 2.98M
Sirkulerende forsyning:
$ 2.18M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 217.54K
All-time high:
$ 0.680278
All-Time Low:
$ 0.072493
Nåværende pris:
$ 0.072912
Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Atlantis AQUA Token (AQUA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AQUA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AQUA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AQUAs tokenomics, kan du utforske AQUA tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

