Atlantis AQUA Token (AQUA) Informasjon Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Offisiell nettside: https://www.atlantisprotocol.so/ Kjøp AQUA nå!

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Atlantis AQUA Token (AQUA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 158.98K $ 158.98K $ 158.98K Total forsyning: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Sirkulerende forsyning: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 217.54K $ 217.54K $ 217.54K All-time high: $ 0.680278 $ 0.680278 $ 0.680278 All-Time Low: $ 0.072493 $ 0.072493 $ 0.072493 Nåværende pris: $ 0.072912 $ 0.072912 $ 0.072912 Lær mer om Atlantis AQUA Token (AQUA) pris

Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Atlantis AQUA Token (AQUA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AQUA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AQUA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AQUAs tokenomics, kan du utforske AQUA tokenets livepris!

