Arbit (ARBT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Arbit (ARBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:47:45 (UTC+8)
Arbit (ARBT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arbit (ARBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 9.90B
Total forsyning:
$ 10,000.00T
Sirkulerende forsyning:
$ 10,000.00T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 9.90B
All-time high:
$ 0.065
All-Time Low:
--
Nåværende pris:
$ 0.00000099
Arbit (ARBT) Informasjon

Arbit is a decentralized marketplace designed for the creation, trading, and deployment of intelligent, autonomous agents on-chain. It enables builders, businesses, and creators to leverage AI agents that can think, collaborate, and execute tasks across domains — from creative design to business strategy and scientific research.

Offisiell nettside:
https://www.arbit.finance/launchApp
Teknisk dokument:
https://awebidu-1.gitbook.io/arbit/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/address/0x172f1026d49F86a8Ff043B7c4635c4A1a2065e15

Arbit (ARBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Arbit (ARBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ARBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ARBT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ARBTs tokenomics, kan du utforske ARBT tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

