Atlantis AQUA Token (AQUA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.08876 24 timer høy $ 0.097129 All Time High $ 0.680278 Laveste pris $ 0.08876 Prisendring (1H) +0.53% Prisendring (1D) -7.38% Prisendring (7D) -25.18%

Atlantis AQUA Token (AQUA) sanntidsprisen er $0.089888. I løpet av de siste 24 timene har AQUA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08876 og et toppnivå på $ 0.097129, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AQUA er $ 0.680278, mens den rekordlave prisen er $ 0.08876.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AQUA endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, -7.38% over 24 timer og -25.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Atlantis AQUA Token (AQUA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 195.18K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 268.36K Opplagsforsyning 2.17M Total forsyning 2,985,444.95139708

Nåværende markedsverdi på Atlantis AQUA Token er $ 195.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AQUA er 2.17M, med en total tilgang på 2985444.95139708. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 268.36K.