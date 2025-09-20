Dagens AshSwap livepris er 0.00214068 USD. Spor prisoppdateringer for ASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AshSwap livepris er 0.00214068 USD. Spor prisoppdateringer for ASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AshSwap Pris (ASH)

1 ASH til USD livepris:

$0.00213556
$0.00213556
-3.30%1D
AshSwap (ASH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:12:53 (UTC+8)

AshSwap (ASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00212294
$ 0.00212294
24 timer lav
$ 0.00225364
$ 0.00225364
24 timer høy

$ 0.00212294
$ 0.00212294

$ 0.00225364
$ 0.00225364

$ 0.120014
$ 0.120014

$ 0.0019391
$ 0.0019391

+0.15%

-3.38%

-3.05%

-3.05%

AshSwap (ASH) sanntidsprisen er $0.00214068. I løpet av de siste 24 timene har ASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00212294 og et toppnivå på $ 0.00225364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASH er $ 0.120014, mens den rekordlave prisen er $ 0.0019391.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASH endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -3.38% over 24 timer og -3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AshSwap (ASH) Markedsinformasjon

$ 887.97K
$ 887.97K

--
--

$ 2.14M
$ 2.14M

414.89M
414.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AshSwap er $ 887.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASH er 414.89M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.

AshSwap (ASH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AshSwap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AshSwap til USD ble $ -0.0002409712.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AshSwap til USD ble $ -0.0004413534.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AshSwap til USD ble $ +0.0000699047547310144.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.38%
30 dager$ -0.0002409712-11.25%
60 dager$ -0.0004413534-20.61%
90 dager$ +0.0000699047547310144+3.38%

Hva er AshSwap (ASH)

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO

AshSwap (ASH) Ressurs

Offisiell nettside

AshSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AshSwap (ASH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AshSwap (ASH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AshSwap.

Sjekk AshSwapprisprognosen nå!

ASH til lokale valutaer

AshSwap (ASH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AshSwap (ASH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AshSwap (ASH)

Hvor mye er AshSwap (ASH) verdt i dag?
Live ASH prisen i USD er 0.00214068 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASH til USD er $ 0.00214068. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AshSwap?
Markedsverdien for ASH er $ 887.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASH?
Den sirkulerende forsyningen av ASH er 414.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASH ?
ASH oppnådde en ATH-pris på 0.120014 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASH?
ASH så en ATL-pris på 0.0019391 USD.
Hva er handelsvolumet til ASH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASH er -- USD.
Vil ASH gå høyere i år?
ASH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:12:53 (UTC+8)

AshSwap (ASH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

