AshSwap (ASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00212294 $ 0.00212294 $ 0.00212294 24 timer lav $ 0.00225364 $ 0.00225364 $ 0.00225364 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00212294$ 0.00212294 $ 0.00212294 24 timer høy $ 0.00225364$ 0.00225364 $ 0.00225364 All Time High $ 0.120014$ 0.120014 $ 0.120014 Laveste pris $ 0.0019391$ 0.0019391 $ 0.0019391 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -3.38% Prisendring (7D) -3.05% Prisendring (7D) -3.05%

AshSwap (ASH) sanntidsprisen er $0.00214068. I løpet av de siste 24 timene har ASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00212294 og et toppnivå på $ 0.00225364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASH er $ 0.120014, mens den rekordlave prisen er $ 0.0019391.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASH endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -3.38% over 24 timer og -3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AshSwap (ASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 887.97K$ 887.97K $ 887.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Opplagsforsyning 414.89M 414.89M 414.89M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AshSwap er $ 887.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASH er 414.89M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.