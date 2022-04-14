AshSwap (ASH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AshSwap (ASH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AshSwap (ASH) Informasjon Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: Boost yields in the farms

Earn part of the trading fees of the exchange

Offisiell nettside: https://ashswap.io Teknisk dokument: https://docs.ashswap.io/getting-started/introduction

AshSwap (ASH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AshSwap (ASH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 839.01K $ 839.01K $ 839.01K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 414.89M $ 414.89M $ 414.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M All-time high: $ 0.120014 $ 0.120014 $ 0.120014 All-Time Low: $ 0.0019391 $ 0.0019391 $ 0.0019391 Nåværende pris: $ 0.00202071 $ 0.00202071 $ 0.00202071 Lær mer om AshSwap (ASH) pris

AshSwap (ASH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AshSwap (ASH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASHs tokenomics, kan du utforske ASH tokenets livepris!

ASH prisforutsigelse Vil du vite hvor ASH kan være på vei? Vår ASH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASH tokenets prisforutsigelse nå!

