ARMOR (ARMOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ARMOR (ARMOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

ARMOR (ARMOR) Informasjon Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. Offisiell nettside: https://armor.fi Kjøp ARMOR nå!

ARMOR (ARMOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ARMOR (ARMOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 114.02K $ 114.02K $ 114.02K Total forsyning: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Sirkulerende forsyning: $ 237.39M $ 237.39M $ 237.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 360.22K $ 360.22K $ 360.22K All-time high: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00048009 $ 0.00048009 $ 0.00048009 Lær mer om ARMOR (ARMOR) pris

ARMOR (ARMOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ARMOR (ARMOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARMOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARMOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARMORs tokenomics, kan du utforske ARMOR tokenets livepris!

ARMOR prisforutsigelse Vil du vite hvor ARMOR kan være på vei? Vår ARMOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARMOR tokenets prisforutsigelse nå!

