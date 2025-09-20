Dagens ARMOR livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ARMOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARMOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ARMOR livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ARMOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARMOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ARMOR Pris (ARMOR)

1 ARMOR til USD livepris:

$0.00050498
$0.00050498
-2.20%1D
ARMOR (ARMOR) Live prisdiagram
ARMOR (ARMOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.95
$ 1.95

$ 0
$ 0

-0.01%

-2.22%

-1.60%

-1.60%

ARMOR (ARMOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ARMOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARMOR er $ 1.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARMOR endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.22% over 24 timer og -1.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ARMOR (ARMOR) Markedsinformasjon

$ 119.88K
$ 119.88K

--
--

$ 378.74K
$ 378.74K

237.39M
237.39M

750,000,000.0
750,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ARMOR er $ 119.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARMOR er 237.39M, med en total tilgang på 750000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 378.74K.

ARMOR (ARMOR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ARMOR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ARMOR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ARMOR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ARMOR til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.22%
30 dager$ 0+5.21%
60 dager$ 0+7.88%
90 dager$ 0--

Hva er ARMOR (ARMOR)

Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor.  During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. 

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ARMOR (ARMOR) Ressurs

Offisiell nettside

ARMOR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ARMOR (ARMOR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ARMOR (ARMOR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ARMOR.

Sjekk ARMORprisprognosen nå!

ARMOR til lokale valutaer

ARMOR (ARMOR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ARMOR (ARMOR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARMOR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ARMOR (ARMOR)

Hvor mye er ARMOR (ARMOR) verdt i dag?
Live ARMOR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARMOR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARMOR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ARMOR?
Markedsverdien for ARMOR er $ 119.88K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARMOR?
Den sirkulerende forsyningen av ARMOR er 237.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARMOR ?
ARMOR oppnådde en ATH-pris på 1.95 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARMOR?
ARMOR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ARMOR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARMOR er -- USD.
Vil ARMOR gå høyere i år?
ARMOR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARMOR prisprognosen for en mer grundig analyse.
ARMOR (ARMOR) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.