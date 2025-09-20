ARMOR (ARMOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -2.22% Prisendring (7D) -1.60% Prisendring (7D) -1.60%

ARMOR (ARMOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ARMOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARMOR er $ 1.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARMOR endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.22% over 24 timer og -1.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ARMOR (ARMOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 119.88K$ 119.88K $ 119.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 378.74K$ 378.74K $ 378.74K Opplagsforsyning 237.39M 237.39M 237.39M Total forsyning 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ARMOR er $ 119.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARMOR er 237.39M, med en total tilgang på 750000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 378.74K.