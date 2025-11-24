ArchAI pris i dag

Sanntids ArchAI (ARCHAI) pris i dag er $ 0.00210263, med en 18.67% endring de siste 24 timene. Nåværende ARCHAI til USD konverteringssats er $ 0.00210263 per ARCHAI.

ArchAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 837,271, med en sirkulerende forsyning på 398.21M ARCHAI. I løpet av de siste 24 timene ARCHAI har den blitt handlet mellom $ 0.00173634(laveste) og $ 0.00210343 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00836712, mens tidenes laveste notering var $ 0.0017253.

Kortsiktig har ARCHAI beveget seg +0.15% i løpet av den siste timen og -27.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ArchAI (ARCHAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 837.27K$ 837.27K $ 837.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Opplagsforsyning 398.21M 398.21M 398.21M Total forsyning 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

