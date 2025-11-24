AQC pris i dag

Sanntids AQC (AQC) pris i dag er $ 0.0016148, med en 1.50% endring de siste 24 timene. Nåværende AQC til USD konverteringssats er $ 0.0016148 per AQC.

AQC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,538,295, med en sirkulerende forsyning på 950.23M AQC. I løpet av de siste 24 timene AQC har den blitt handlet mellom $ 0.00156538(laveste) og $ 0.00174337 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00223188, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har AQC beveget seg -5.30% i løpet av den siste timen og +2.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AQC (AQC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Opplagsforsyning 950.23M 950.23M 950.23M Total forsyning 984,506,924.70075 984,506,924.70075 984,506,924.70075

Nåværende markedsverdi på AQC er $ 1.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AQC er 950.23M, med en total tilgang på 984506924.70075. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.59M.