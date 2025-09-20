Apex (SN1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.16 $ 4.16 $ 4.16 24 timer lav $ 4.37 $ 4.37 $ 4.37 24 timer høy 24 timer lav $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 24 timer høy $ 4.37$ 4.37 $ 4.37 All Time High $ 12.58$ 12.58 $ 12.58 Laveste pris $ 4.03$ 4.03 $ 4.03 Prisendring (1H) -0.66% Prisendring (1D) -4.52% Prisendring (7D) -7.51% Prisendring (7D) -7.51%

Apex (SN1) sanntidsprisen er $4.17. I løpet av de siste 24 timene har SN1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.16 og et toppnivå på $ 4.37, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN1 er $ 12.58, mens den rekordlave prisen er $ 4.03.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN1 endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -4.52% over 24 timer og -7.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apex (SN1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Opplagsforsyning 2.52M 2.52M 2.52M Total forsyning 2,521,608.244880146 2,521,608.244880146 2,521,608.244880146

Nåværende markedsverdi på Apex er $ 10.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN1 er 2.52M, med en total tilgang på 2521608.244880146. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.52M.