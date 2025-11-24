Andromeda pris i dag

Sanntids Andromeda (ANDR) pris i dag er --, med en 5.70% endring de siste 24 timene. Nåværende ANDR til USD konverteringssats er -- per ANDR.

Andromeda rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 210,284, med en sirkulerende forsyning på 234.36M ANDR. I løpet av de siste 24 timene ANDR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.85, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ANDR beveget seg +2.00% i løpet av den siste timen og +18.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Andromeda (ANDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 210.28K$ 210.28K $ 210.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 897.28K$ 897.28K $ 897.28K Opplagsforsyning 234.36M 234.36M 234.36M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

