Basert på forutsigelsen din, kan Andromeda potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000920 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Andromeda potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000966 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANDR for 2027 $ 0.001015 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANDR for 2028 $ 0.001065 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANDR for 2029 $ 0.001119 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANDR for 2030 $ 0.001175 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Andromeda potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001914.

I 2050 kan prisen på Andromeda potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003118.