Amulet Protocol (AMU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.078485$ 0.078485 $ 0.078485 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) +8.25% Prisendring (7D) +9.40% Prisendring (7D) +9.40%

Amulet Protocol (AMU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AMU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMU er $ 0.078485, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMU endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +8.25% over 24 timer og +9.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Amulet Protocol (AMU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 117.63K$ 117.63K $ 117.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 212.41K$ 212.41K $ 212.41K Opplagsforsyning 553.81M 553.81M 553.81M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Amulet Protocol er $ 117.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMU er 553.81M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.41K.