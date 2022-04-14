Amulet Protocol (AMU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Amulet Protocol (AMU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Amulet Protocol (AMU) Informasjon Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. Offisiell nettside: https://amulet.org/ Teknisk dokument: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper Kjøp AMU nå!

Amulet Protocol (AMU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Amulet Protocol (AMU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.79K $ 102.79K $ 102.79K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 185.60K $ 185.60K $ 185.60K All-time high: $ 0.078485 $ 0.078485 $ 0.078485 All-Time Low: $ 0.00010889 $ 0.00010889 $ 0.00010889 Nåværende pris: $ 0.0001856 $ 0.0001856 $ 0.0001856 Lær mer om Amulet Protocol (AMU) pris

Amulet Protocol (AMU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Amulet Protocol (AMU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMUs tokenomics, kan du utforske AMU tokenets livepris!

AMU prisforutsigelse Vil du vite hvor AMU kan være på vei? Vår AMU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AMU tokenets prisforutsigelse nå!

