AMPLY (AMPLY) Informasjon Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time. Offisiell nettside: https://amply.finance/ Teknisk dokument: https://docs.amply.finance/ Kjøp AMPLY nå!

AMPLY (AMPLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AMPLY (AMPLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 19.32M $ 19.32M $ 19.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M All-time high: $ 0.116769 $ 0.116769 $ 0.116769 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00159118 $ 0.00159118 $ 0.00159118 Lær mer om AMPLY (AMPLY) pris

AMPLY (AMPLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AMPLY (AMPLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMPLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMPLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMPLYs tokenomics, kan du utforske AMPLY tokenets livepris!

AMPLY prisforutsigelse Vil du vite hvor AMPLY kan være på vei? Vår AMPLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AMPLY tokenets prisforutsigelse nå!

