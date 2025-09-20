AMPLY (AMPLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00173701 $ 0.00173701 $ 0.00173701 24 timer lav $ 0.00182009 $ 0.00182009 $ 0.00182009 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00173701$ 0.00173701 $ 0.00173701 24 timer høy $ 0.00182009$ 0.00182009 $ 0.00182009 All Time High $ 0.116769$ 0.116769 $ 0.116769 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -4.01% Prisendring (7D) -19.85% Prisendring (7D) -19.85%

AMPLY (AMPLY) sanntidsprisen er $0.00174695. I løpet av de siste 24 timene har AMPLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00173701 og et toppnivå på $ 0.00182009, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMPLY er $ 0.116769, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMPLY endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -4.01% over 24 timer og -19.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AMPLY (AMPLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.65K$ 33.65K $ 33.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Opplagsforsyning 19.23M 19.23M 19.23M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AMPLY er $ 33.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMPLY er 19.23M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.