Altair (AIR) tokenomics

Altair (AIR) Informasjon Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table. Offisiell nettside: https://centrifuge.io/altair Kjøp AIR nå!

Altair (AIR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Altair (AIR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Total forsyning: $ 473.73M $ 473.73M $ 473.73M Sirkulerende forsyning: $ 394.13M $ 394.13M $ 394.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M All-time high: $ 0.157422 $ 0.157422 $ 0.157422 All-Time Low: $ 0.00089993 $ 0.00089993 $ 0.00089993 Nåværende pris: $ 0.00309547 $ 0.00309547 $ 0.00309547 Lær mer om Altair (AIR) pris

Altair (AIR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Altair (AIR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIRs tokenomics, kan du utforske AIR tokenets livepris!

AIR prisforutsigelse Vil du vite hvor AIR kan være på vei? Vår AIR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIR tokenets prisforutsigelse nå!

