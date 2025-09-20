Altair (AIR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00310352 24 timer høy $ 0.00326886 All Time High $ 0.157422 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.85% Prisendring (7D) -7.45%

Altair (AIR) sanntidsprisen er $0.00310968. I løpet av de siste 24 timene har AIR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00310352 og et toppnivå på $ 0.00326886, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIR er $ 0.157422, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.85% over 24 timer og -7.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Altair (AIR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.23M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.47M Opplagsforsyning 394.13M Total forsyning 473,730,000.0

Nåværende markedsverdi på Altair er $ 1.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIR er 394.13M, med en total tilgang på 473730000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.47M.