AlphPad (APAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AlphPad (APAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AlphPad (APAD) Informasjon AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors. Offisiell nettside: https://alphpad.com/ Teknisk dokument: https://docs.alphpad.com/ Kjøp APAD nå!

AlphPad (APAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AlphPad (APAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.19K $ 59.19K $ 59.19K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 86.10M $ 86.10M $ 86.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.75K $ 68.75K $ 68.75K All-time high: $ 0.063215 $ 0.063215 $ 0.063215 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00068745 $ 0.00068745 $ 0.00068745 Lær mer om AlphPad (APAD) pris

AlphPad (APAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AlphPad (APAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APADs tokenomics, kan du utforske APAD tokenets livepris!

APAD prisforutsigelse Vil du vite hvor APAD kan være på vei? Vår APAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APAD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!