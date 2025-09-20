AlphPad (APAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.063215$ 0.063215 $ 0.063215 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -3.52% Prisendring (7D) -8.38% Prisendring (7D) -8.38%

AlphPad (APAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APAD er $ 0.063215, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APAD endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -3.52% over 24 timer og -8.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AlphPad (APAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.95K$ 73.95K $ 73.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.88K$ 85.88K $ 85.88K Opplagsforsyning 86.10M 86.10M 86.10M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AlphPad er $ 73.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APAD er 86.10M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.88K.