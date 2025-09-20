AI Crystal Node (AICRYNODE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002651 24 timer lav $ 0.00002671 24 timer høy All Time High $ 0.00482648 Laveste pris $ 0.00001503 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) +0.60% Prisendring (7D) -2.23%

AI Crystal Node (AICRYNODE) sanntidsprisen er $0.00002668. I løpet av de siste 24 timene har AICRYNODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002651 og et toppnivå på $ 0.00002671, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AICRYNODE er $ 0.00482648, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001503.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AICRYNODE endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og -2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI Crystal Node (AICRYNODE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.67K Opplagsforsyning 998.73M Total forsyning 998,726,992.003087

Nåværende markedsverdi på AI Crystal Node er $ 26.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AICRYNODE er 998.73M, med en total tilgang på 998726992.003087. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.67K.