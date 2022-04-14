AI Crystal Node (AICRYNODE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI Crystal Node (AICRYNODE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI Crystal Node (AICRYNODE) Informasjon The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode's functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. Offisiell nettside: https://crynode.com/

AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI Crystal Node (AICRYNODE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.81K $ 24.81K $ 24.81K Total forsyning: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Sirkulerende forsyning: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.81K $ 24.81K $ 24.81K All-time high: $ 0.00482648 $ 0.00482648 $ 0.00482648 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

AI Crystal Node (AICRYNODE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI Crystal Node (AICRYNODE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AICRYNODE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AICRYNODE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AICRYNODEs tokenomics, kan du utforske AICRYNODE tokenets livepris!

AICRYNODE prisforutsigelse Vil du vite hvor AICRYNODE kan være på vei? Vår AICRYNODE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

