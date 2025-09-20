Agentlauncher (CVAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00637986$ 0.00637986 $ 0.00637986 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -0.17% Prisendring (7D) -1.38% Prisendring (7D) -1.38%

Agentlauncher (CVAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CVAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CVAI er $ 0.00637986, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CVAI endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og -1.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agentlauncher (CVAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 128.90K$ 128.90K $ 128.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 861.06K$ 861.06K $ 861.06K Opplagsforsyning 149.69M 149.69M 149.69M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agentlauncher er $ 128.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CVAI er 149.69M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 861.06K.