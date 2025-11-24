Agent DORA pris i dag

Sanntids Agent DORA (AD) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende AD til USD konverteringssats er -- per AD.

Agent DORA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,750.05, med en sirkulerende forsyning på 999.14M AD. I løpet av de siste 24 timene AD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00167666, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har AD beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Agent DORA (AD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Opplagsforsyning 999.14M 999.14M 999.14M Total forsyning 999,135,755.571217 999,135,755.571217 999,135,755.571217

Nåværende markedsverdi på Agent DORA er $ 7.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AD er 999.14M, med en total tilgang på 999135755.571217. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.75K.