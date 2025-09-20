Aether Games (AEG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0005802 $ 0.0005802 $ 0.0005802 24 timer lav $ 0.00063191 $ 0.00063191 $ 0.00063191 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0005802$ 0.0005802 $ 0.0005802 24 timer høy $ 0.00063191$ 0.00063191 $ 0.00063191 All Time High $ 0.343817$ 0.343817 $ 0.343817 Laveste pris $ 0.00039925$ 0.00039925 $ 0.00039925 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +3.05% Prisendring (7D) +36.79% Prisendring (7D) +36.79%

Aether Games (AEG) sanntidsprisen er $0.00060731. I løpet av de siste 24 timene har AEG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005802 og et toppnivå på $ 0.00063191, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AEG er $ 0.343817, mens den rekordlave prisen er $ 0.00039925.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AEG endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +3.05% over 24 timer og +36.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aether Games (AEG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 270.19K$ 270.19K $ 270.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 607.31K$ 607.31K $ 607.31K Opplagsforsyning 444.89M 444.89M 444.89M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aether Games er $ 270.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AEG er 444.89M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 607.31K.