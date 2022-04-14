Aether Games (AEG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aether Games (AEG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aether Games (AEG) Informasjon Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem Offisiell nettside: https://www.aethergames.io/ Teknisk dokument: https://docs.aethergames.io/docs/introduction Kjøp AEG nå!

Aether Games (AEG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aether Games (AEG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 256.27K $ 256.27K $ 256.27K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 444.89M $ 444.89M $ 444.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 576.03K $ 576.03K $ 576.03K All-time high: $ 0.343817 $ 0.343817 $ 0.343817 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00057603 $ 0.00057603 $ 0.00057603 Lær mer om Aether Games (AEG) pris

Aether Games (AEG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aether Games (AEG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AEG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AEG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AEGs tokenomics, kan du utforske AEG tokenets livepris!

