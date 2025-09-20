Abster (ABSTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02498163 24 timer høy $ 0.03131029 All Time High $ 0.04625183 Laveste pris $ 0.00102855 Prisendring (1H) +3.52% Prisendring (1D) -7.80% Prisendring (7D) -10.37%

Abster (ABSTER) sanntidsprisen er $0.02662066. I løpet av de siste 24 timene har ABSTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02498163 og et toppnivå på $ 0.03131029, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABSTER er $ 0.04625183, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABSTER endret seg med +3.52% i løpet av den siste timen, -7.80% over 24 timer og -10.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Abster (ABSTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.23M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.23M Opplagsforsyning 990.49M Total forsyning 990,486,747.5651047

Nåværende markedsverdi på Abster er $ 26.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABSTER er 990.49M, med en total tilgang på 990486747.5651047. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.23M.