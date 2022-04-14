Abster (ABSTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Abster (ABSTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Abster (ABSTER) Informasjon $ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem. Offisiell nettside: https://www.abster.xyz/

Abster (ABSTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Abster (ABSTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.79M $ 25.79M $ 25.79M Total forsyning: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M Sirkulerende forsyning: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.79M $ 25.79M $ 25.79M All-time high: $ 0.04625183 $ 0.04625183 $ 0.04625183 All-Time Low: $ 0.00102855 $ 0.00102855 $ 0.00102855 Nåværende pris: $ 0.02600787 $ 0.02600787 $ 0.02600787 Lær mer om Abster (ABSTER) pris

Abster (ABSTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Abster (ABSTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABSTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABSTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABSTERs tokenomics, kan du utforske ABSTER tokenets livepris!

ABSTER prisforutsigelse Vil du vite hvor ABSTER kan være på vei? Vår ABSTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABSTER tokenets prisforutsigelse nå!

