Abi (ABI) Informasjon Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us. Offisiell nettside: https://www.abicommunity.io Kjøp ABI nå!

Abi (ABI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Abi (ABI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.40K $ 12.40K $ 12.40K Total forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Sirkulerende forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.40K $ 12.40K $ 12.40K All-time high: $ 0.03882418 $ 0.03882418 $ 0.03882418 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Abi (ABI) pris

Abi (ABI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Abi (ABI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABIs tokenomics, kan du utforske ABI tokenets livepris!

ABI prisforutsigelse Vil du vite hvor ABI kan være på vei? Vår ABI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABI tokenets prisforutsigelse nå!

