Abi (ABI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001358 24 timer høy $ 0.00001399 All Time High $ 0.03882418 Laveste pris $ 0.00001133 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -2.50% Prisendring (7D) -9.49%

Abi (ABI) sanntidsprisen er $0.00001364. I løpet av de siste 24 timene har ABI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001358 og et toppnivå på $ 0.00001399, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABI er $ 0.03882418, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001133.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABI endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -9.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Abi (ABI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.64K Opplagsforsyning 999.94M Total forsyning 999,938,900.048062

Nåværende markedsverdi på Abi er $ 13.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABI er 999.94M, med en total tilgang på 999938900.048062. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.64K.