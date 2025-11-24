Abe pris i dag

Sanntids Abe (ABE) pris i dag er --, med en 26.46% endring de siste 24 timene. Nåværende ABE til USD konverteringssats er -- per ABE.

Abe rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 49,148, med en sirkulerende forsyning på 89.51M ABE. I løpet av de siste 24 timene ABE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00560686, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ABE beveget seg -1.86% i løpet av den siste timen og -10.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Abe (ABE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.15K$ 49.15K $ 49.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.15K$ 49.15K $ 49.15K Opplagsforsyning 89.51M 89.51M 89.51M Total forsyning 89,612,238.28948905 89,612,238.28948905 89,612,238.28948905

